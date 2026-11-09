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बच्चन परिवार की दिवाली फोटो में नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय? अभिषेक ने किसके साथ जलाई फुलझड़ी

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 09 Nov 2026 06:50 PM IST

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, परिवार की इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं दिखाई दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नव्या नवेली से सवाल पूछने शुरू कर दिए। ... और पढ़ें

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