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Aishwarya Rai missing from the Bachchan Diwali photos? With whom did Abhishek celebrate Diwali?
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बच्चन परिवार की दिवाली फोटो में नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय? अभिषेक ने किसके साथ जलाई फुलझड़ी
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, परिवार की इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं दिखाई दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नव्या नवेली से सवाल पूछने शुरू कर दिए।
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