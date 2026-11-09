Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   TMC MLA arrested from Kolkata airport over assault, extortion cases

बंगाल: कोलकाता एयरपोर्ट से टीमसी विधायक गिरफ्तार, दुष्कर्म समेत कई केस में थे फरार; मुंबई भागने की थी तैयारी?

Mon, 09 Nov 2026 06:55 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 09 Nov 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
TMC MLA arrested from Kolkata airport over assault, extortion cases
गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन


बारुईपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। वह काफी समय से फरार थे। वह दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं।

ये भी पढ़ें: गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनादेश पलटने का आरोप; फडणवीस ने क्या दिया जवाब?
विज्ञापन


मुंबई जाने की तैयारी में थे विधायक?
पुलिस के मुताबिक, परेश राम दास सोमवार दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़े गए। वह मुंबई जाने के लिए विमान पकड़ने वाले थे। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, वह काफी समय से फरार थे। हमारी टीम आज उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ने में कामयाब रही। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कब कोर्ट में पेश किए जाएंगे?
पुलिस विधायक को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर ले जाएगी। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed