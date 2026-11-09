बंगाल: कोलकाता एयरपोर्ट से टीमसी विधायक गिरफ्तार, दुष्कर्म समेत कई केस में थे फरार; मुंबई भागने की थी तैयारी?

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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।