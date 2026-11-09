बंगाल: कोलकाता एयरपोर्ट से टीमसी विधायक गिरफ्तार, दुष्कर्म समेत कई केस में थे फरार; मुंबई भागने की थी तैयारी?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 09 Nov 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
बारुईपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। वह काफी समय से फरार थे। वह दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं।
ये भी पढ़ें: गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनादेश पलटने का आरोप; फडणवीस ने क्या दिया जवाब?
मुंबई जाने की तैयारी में थे विधायक?
पुलिस के मुताबिक, परेश राम दास सोमवार दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़े गए। वह मुंबई जाने के लिए विमान पकड़ने वाले थे। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, वह काफी समय से फरार थे। हमारी टीम आज उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ने में कामयाब रही।
विज्ञापन
कब कोर्ट में पेश किए जाएंगे?
पुलिस विधायक को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर ले जाएगी। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
बारुईपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। वह काफी समय से फरार थे। वह दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं।
ये भी पढ़ें: गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनादेश पलटने का आरोप; फडणवीस ने क्या दिया जवाब?
विज्ञापन
मुंबई जाने की तैयारी में थे विधायक?
पुलिस के मुताबिक, परेश राम दास सोमवार दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़े गए। वह मुंबई जाने के लिए विमान पकड़ने वाले थे। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, वह काफी समय से फरार थे। हमारी टीम आज उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ने में कामयाब रही।
विज्ञापन
कब कोर्ट में पेश किए जाएंगे?
पुलिस विधायक को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर ले जाएगी। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।