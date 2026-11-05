399 रुपये में सालभर का मोबाइल रिचार्ज? अगर ऐसा मिला ऑफर तो हो जाएं सावधान !

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इन दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक नया और खतरनाक स्कैम तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूजर्स को बेहद कम कीमत पर पूरे साल का मोबाइल रिचार्ज देने का लालच दिया जा रहा है। अगर आपके सामने भी ऐसा कोई ऑफर आया है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि यह आपका बैंक खाता खाली करने की साजिश हो सकती है।

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