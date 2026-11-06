केंद्र ने बदले पासपोर्ट-वीजा नियम: भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की बल्ले-बल्ले, जानें किन नियमों में मिली ढील

केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए पासपोर्ट और वीजा नियमों में ढील दी है। इस फैसले से पाकिस्तान के नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को लाभ मिलेगा।

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