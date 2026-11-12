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सोनिया गांधी की किताब पर JDU ने काटा बवाल, क्या बोले पप्पू यादव?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 12 Nov 2026 04:30 AM IST
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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश की मौजूदा राजनीति और नेताओं की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर नेताओं को पढ़ने-लिखने की आदत नहीं है। वे जनता के वास्तविक मुद्दों और विचारों पर चर्चा करने के बजाय जाति-पाति, हिंदू-मुसलमान और लूट-खसोट की राजनीति में उलझे हुए हैं। पप्पू यादव के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने नेताओं की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज राजनीति में सच बोलने, सच सुनने और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में दिखाई देती है।
सोनिया गांधी की किताब के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए पप्पू यादव ने साहित्य और विचारों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर कई ऐसे साहित्यकार पैदा हुए हैं, जिनकी रचनाओं और विचारों को लोग पढ़ते और समझते हैं। इन साहित्यकारों ने अपने जीवन में जो देखा, जो अनुभव किया और जिस तरह के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा भारतीय विचारों को आत्मसात किया, उन्हें अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के सामने रखा। पप्पू यादव के मुताबिक, इन रचनाओं में भारतीय संस्कृति, सामाजिक अनुभव और संविधान के मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि लेखकों और साहित्यकारों द्वारा सामने रखी गई सच्चाई का मूल्यांकन देश की जनता कर रही है। ऐसे विचारों को समझने और उन पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है।
वहीं, पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संजय झा की बातों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उनके बयान में वास्तव में कोई सच्चाई दिखाई देती है? पप्पू यादव ने विपक्षी गठबंधन INDIA के गठन और उसमें कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना सरकार बनाना संभव नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब INDIA गठबंधन बना था, उस समय कांग्रेस उसकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतों में से एक थी। उनके अनुसार, कांग्रेस के सहयोग के बिना विपक्षी दलों के लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद मुश्किल था।
पप्पू यादव के इस बयान में एक तरफ जहां उन्होंने देश की राजनीति में विचारधारा, साहित्य और सच्चाई के महत्व को उठाया, वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी अपनी बात रखी। उनके बयान से साफ है कि वह गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर कांग्रेस, JDU और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल उनके बयान ने बिहार से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक नई बहस को जन्म दे दिया है।
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