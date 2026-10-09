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आईफोन 18 प्रो मैक्स: 1 लाख 80 हजार का आईफोन 18 प्रो मैक्स में आई सबसे बड़ी दिक्कत!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 09 Oct 2026 11:43 AM IST

आईफोन 18 प्रो मैक्स की भारत में शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है और ये बड़े 6.9-इंच डिस्प्ले और बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ आता है। लेकिन क्या ये उतना ही बढ़िया है जितना एप्पल बताती है। ... और पढ़ें

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