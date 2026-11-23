महाराष्ट्र में 2022 में हुई शिवसेना की बगावत को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पुराने राजनीतिक विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। शिरसाट का कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ बगावत में शामिल एक विधायक बीच रास्ते में ही अलग होना चाहता था। उस समय बाकी बागी विधायक उससे नाराज थे और हालात ऐसे थे कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि बाकी लोगों ने उसे जाने दिया। इस बयान पर पूर्व विधायक कैलाश पाटिल ने नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

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