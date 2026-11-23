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Has the Pakistani minister who threatened to 'cut off hands' become a fan of PM Modi? Here is what he said.
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हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी मंत्री पीएम मोदी के फैन हो गए? कही ये बात
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 23 Nov 2026 05:32 PM IST
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सिंधु जल के लिए कभी हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का बुद्ध की धरती भारत पर कदम रखते ही हृदय परिवर्तन हो गया। एससीओ के सभ्यतागत संवाद फोरम में हिस्सा लेने आए मलिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रिपॉजिटरी प्रस्ताव के मुरीद हो गए। उन्होंने न सिर्फ इस प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी समेत आयोजन में शिरकत करने वाले सभी नेताओं को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया।
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