{"_id":"6b042a596c0de708ce0c4b18","slug":"azam-khan-became-emotional-upon-arriving-at-the-sp-office-on-the-birth-anniversary-of-mulayam-singh-yadav-fat-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"भावुक हुए आजम खान, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पहुंचे सपा ऑफिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा में वरिष्ठ सपा नेता आजम खां अपने करीब 50 साल के सियासी सफर की यादें साझा करते हुए कई बार भावुक हो गए। नेताजी के चित्र के सामने संबोधन करते हुए उनके भाषण में मुलायम सिंह यादव के प्रति गहरा जुड़ाव और वफादारी का भाव नजर आया। साथ ही कठिन राजनीतिक दौर, अपनों की दूरी और मौजूदा हालात का दर्द भी उनकी बातों में झलका। उन्होंने कहा कि लंबे सफर में कुछ लोग बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। देश की आजादी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को उसकी बड़ी ताकत बताया।

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