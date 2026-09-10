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इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप, लखनऊ से सऊदी जा रहा था विमान

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 10 Sep 2026 09:59 PM IST







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लखनऊ से दम्माम जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विमान में बम होने की धमकी मिली। फ्लाइट में 133 लोग सवार थे। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ... और पढ़ें

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