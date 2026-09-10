महाराष्ट्र: नांदेड में दर्दनाक सड़क हादसा, आमने-सामने भिड़े वैन-ट्रक; छह लोगों की मौत, आठ गंभीर घायल

विज्ञापन

एक पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना शाम करीब सात बजे सीताखंडी घाट के पास हुई। टाटा मैजिक वैन नांदेड से भोकर की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वैन से घायलों को बाहर निकालने में मदद की।पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को निकालने के बाद आपात उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारी के अनुसार, घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में पांच की पहचान पांडुरंग वाघमारे, लक्ष्मीबाई वाघमारे, सैयद अल्तमश, शेख फिरोज और बलवान पवार के रूप में हुई है। एक अन्य मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है।