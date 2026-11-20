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एक्सप्लेनर: मुसलमान होंगे सबसे ज्यादा, भारत में घटेंगे हिंदू, अमेरिका से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 20 Nov 2026 11:57 AM IST

एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक दुनियाभर में मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी और हिंदुओ की घट जाएगी। इस रिपोर्ट में दुनिया की धार्मिक आबादी का अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक़, साल 2070 तक भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 76 फ़ीसदी होगी। ... और पढ़ें

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