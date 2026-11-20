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एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के एक गुट से जुड़ा था। वहीं, एक अन्य अधिकारी के अनुसार, इस अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर इस प्रतिबंधित संगठन के कई अन्य उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।गौरतलब है कि मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षाबल राज्य के संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लगातार तलाशी और धरपकड़ अभियान चला रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में जारी इस जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग लापता हैं। हिंसा के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। इसके अतिरिक्त, इस साल फरवरी से राज्य के पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में भी कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है।