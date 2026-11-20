विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस की टीम मदुरै के अय्यर बंगले इलाके में रोजा स्ट्रीट स्थित पूर्व मंत्री के आवास पर तलाशी ले रही है। इस दौरान अधिकारी पत्थर खदानों से जुड़े टेंडर के दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य खदानों से संबंधित गतिविधियों और कथित अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करना है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व मंत्री के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।इससे पहले 18 नवंबर को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेश कुमार अग्रवाल ने हिरासत में लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि थूथुकुडी और मदुरै के पुलिस थानों में हुई हालिया घटनाओं की जांच अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबीसीआईडी) को सौंप दी गई है। साथ ही न्यायिक जांच भी शुरू की गई है।ई-सीएसआर की नई ऑनलाइन सुविधा शुरू करने के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा था कि दोनों घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं। यदि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में शिकायतकर्ता और आरोपी समेत आने वाले सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।डीजीपी ने राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा था कि इस साल हत्या के मामलों में कमी आई है। उनके मुताबिक, 1 जनवरी से 15 नवंबर के बीच तमिलनाडु में हत्या के 1,306 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 1,421 थी। इस तरह हत्या के मामलों में 115 की कमी दर्ज की गई।तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता पी. मूर्ति ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मदुरै में उन्होंने कहा- झूठे आरोपों के आधार पर मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खनन का काम वर्ष 2021 में ही बंद कर दिया गया था और अब तक इस संबंध में कोई जांच भी नहीं की गई है। मैं इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लडूंगा।