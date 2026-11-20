सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने उस आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के दो जजों के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने ही रिकॉल याचिका रखी जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे चुनाव आयोग के स्थायी वकील हैं, इसलिए हितों का टकराव था।इस पर सीजेआई ने प्रशांत भूषण से पांच जजों की संविधान पीठ के सामने मुद्दा उठाने को कहा। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि संविधान पीठ रेफरेंस की वैधता पर विचार कर सकती है।