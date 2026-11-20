सुप्रीम कोर्ट अपडेट: कावेरी जल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं कीं खारिज
कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु की दो याचिकाएं खारिज कर दीं। तमिलनाडु ने कर्नाटक से 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने कहा कि आज दाखिल की गई तमिलनाडु की तीसरी याचिका भी खारिज की जाएगी। तमिलनाडु का आरोप था कि छह अक्तूबर तक उसे तय हिस्से से 11.719 टीएमसी पानी कम मिला है और कर्नाटक पर्याप्त जल भंडार होने के बावजूद पानी नहीं छोड़ रहा है। वहीं, कर्नाटक सरकार ने दलील दी थी कि इस साल कम बारिश हुई है और कई इलाके सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। ऐसे में 11 टीएमसी पानी छोड़ना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने उस आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के दो जजों के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने ही रिकॉल याचिका रखी जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे चुनाव आयोग के स्थायी वकील हैं, इसलिए हितों का टकराव था।इस पर सीजेआई ने प्रशांत भूषण से पांच जजों की संविधान पीठ के सामने मुद्दा उठाने को कहा। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि संविधान पीठ रेफरेंस की वैधता पर विचार कर सकती है।