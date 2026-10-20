दशहरे पर यहां नहीं होता दहन,इस गांव में रावण के बिना नहीं होती शादी!

विजयादशमी पर जहां पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानकर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की नटेरन तहसील में स्थित रावण गांव में आस्था का अनूठा रूप दिखाई देता है। इस गांव में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता और न ही पटाखों की गूंज सुनाई देती है। यहां के ग्रामीण रावण दहन को देखना अथवा करना बेहद अशुभ मानते हैं।