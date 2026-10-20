फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kolkata stampede Those sharing fake posts will face strict action cases registered under non-bailable sections

कोलकाता भगदड़: फर्जी पोस्ट शेयर करने वालों की खैर नहीं; गैर-जमानती धाराओं में दर्ज होंगे केस, सीएम का आदेश

Tue, 20 Oct 2026 10:23 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 20 Oct 2026 10:23 PM IST
सार

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से कथित तौर पर फैलाए जा रहे फर्जी दावों को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसी पोस्ट लाइक और शेयर करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Kolkata stampede Those sharing fake posts will face strict action cases registered under non-bailable sections
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कोलकाता में हुई भगदड़ को लेकर बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट साझा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाएं।

विज्ञापन


कूचबिहार से एक व्यक्ति गिरफ्तार
मुख्यमंत्री के बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कूचबिहार जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या को लेकर गलत जानकारी फैलाई थी।
विज्ञापन


भगदड़ में 19 लोगों की मौत, 25 घायल
उत्तर कोलकाता में शनिवार शाम दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात के दौरान घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियों की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, जो बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान पर उनके पास दुख जताने के लिए शब्द नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


135 लोगों ने शेयर की पोस्ट, कार्रवाई की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी और पश्चिम बंगाल में इसे 135 लोगों ने शेयर किया। इनमें कूचबिहार के कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भी शामिल बताए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।


ये भी पढ़ें: कोलकाता भगदड़ की होगी न्यायिक जांच: रिटायर जज करेंगे आयोग की अगुवाई, कैमरों की फुटेज क्यों खंगाल रही पुलिस?

सीसीटीवी फुटेज पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
भगदड़ से जुड़े उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठे, जहां कथित तौर पर की गई एक घोषणा के बाद भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जांच में दखल नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया है, जो पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्हें कई फुटेज मिले हैं और जांच से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed