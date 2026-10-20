राहुल गांधी के समर्थन में आए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष: बोले- एसआईआर पर सवाल उठाने का हक, और क्या कहा?

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अन्नामलाई के मुताबिक, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

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