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टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच: दो महिलाओं समेत 4 और आरोपी गिरफ्तार, अभिनेता पर गोली चलाने के मामले में कार्रवाई

Tue, 20 Oct 2026 11:38 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 20 Oct 2026 11:38 PM IST
सार

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश के बाद चारों को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र भेज दिया गया है। जानिए पूरा मामला

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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने दो महिलाओं समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिनेता पर गोली चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने इस अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। चार लोगों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले किया गया।

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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: हरियाणा और यूपी से पकड़े गए चार आरोपी

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन चार लोगों को पकड़ा है उन आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कुणाल (21) और सुमित (19) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राधा (23) और बबीता (23) भी गिरफ्तार हुई हैं।

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महाराष्ट्र पुलिस को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली

मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि चारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(1)(b) के तहत अदालत में पेश किया गया। बाद में, महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने औपचारिक गिरफ्तारी की अपील की। महाराष्ट्र पुलिस चारों को हिरासत में मुंबई ले जाकर पूछताछ करना चाहती है। अदालत ने याचिका स्वीकार की और मुंबई पुलिस टीम को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी।

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