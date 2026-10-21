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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 21 October 2026

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पढ़ें 21 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 21 October 2026

लाइव अपडेट

01:53 AM, 21-Oct-2026

Ambala News: यूएपीए मामले में बिना मंजूरी चालान पेश करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

यूएपीए मामले में बिना मंजूरी चालान पेश करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश और पढ़ें
01:53 AM, 21-Oct-2026

टाइगर श्रॉफ पर हमला: हथियार पहुंचाने की आरोपी दो महिला समेत चार पकड़े, दिल्ली लौटते ही शिकंजे में राधा-बबीता

Attack on Tiger Shroff Four arrested including two women accused of supplying weapons Radha and Babita apprehe
टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए हमले के लिए हथियारों की खेप पहुंचाने के आरोप में जिले के बहालगढ़ क्षेत्र में रह रहीं दो महिलाओं राधा और बबीता को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पकड़ा है। और पढ़ें
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01:53 AM, 21-Oct-2026

Ambala News: मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला

मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला और पढ़ें
01:52 AM, 21-Oct-2026

Ambala News: कांग्रेस सांसद ने फूंका सीईसी का पुतला, बोले—अधिकारियों के सहारे 40 साल राज का दावा कर रही भाजपा

Congress MP burns CEC's effigy, says BJP claims 40-year rule with the help of officials
कांग्रेस सांसद ने फूंका सीईसी का पुतला, बोले—अधिकारियों के सहारे 40 साल राज का दावा कर रही भाजपा और पढ़ें
01:52 AM, 21-Oct-2026

Panipat News: जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजी औद्योगिक नगरी, गगनचुंबी पुतलों के दहन संग बुराई पर हुई अच्छाई की जीत

जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजी औद्योगिक नगरी, गगनचुंबी पुतलों के दहन संग बुराई पर हुई अच्छाई की जीत और पढ़ें
01:51 AM, 21-Oct-2026

Aligarh News: 11वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना

किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का ब्लॉक परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। और पढ़ें
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01:49 AM, 21-Oct-2026

Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलन

'Path Sanchalan' (march-past) carried out in Chharra and Gabhana
छर्रा/ गभाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव पर मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। और पढ़ें
01:49 AM, 21-Oct-2026

Panipat News: निरंकारी समागम में एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, 100 मचानों से होगी निगरानी

1,000 police personnel will handle security at the Nirankari Samagam, with surveillance conducted from 100 watchtowers.
निरंकारी समागम में एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, 100 मचानों से होगी निगरानी और पढ़ें
01:48 AM, 21-Oct-2026

Panipat News: दुकानें खाली होंगी...स्टे के खिलाफ निगम लड़ेगा केस

Shops will be vacated... Corporation to contest the stay order
दुकानें खाली होंगी...स्टे के खिलाफ निगम लड़ेगा केस और पढ़ें
01:48 AM, 21-Oct-2026

Panipat News: ट्रैक की फिटनेस परखने के लिए आज दौड़ेगी विशेष रिकॉर्डिंग ट्रेन

ट्रैक की फिटनेस परखने के लिए आज दौड़ेगी विशेष रिकॉर्डिंग ट्रेन और पढ़ें
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