पढ़ें 21 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:00 AM IST
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01:53 AM, 21-Oct-2026
Ambala News: यूएपीए मामले में बिना मंजूरी चालान पेश करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेशयूएपीए मामले में बिना मंजूरी चालान पेश करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश और पढ़ें
01:53 AM, 21-Oct-2026
टाइगर श्रॉफ पर हमला: हथियार पहुंचाने की आरोपी दो महिला समेत चार पकड़े, दिल्ली लौटते ही शिकंजे में राधा-बबीता
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01:53 AM, 21-Oct-2026
Ambala News: मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमलामंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला और पढ़ें
01:52 AM, 21-Oct-2026
Ambala News: कांग्रेस सांसद ने फूंका सीईसी का पुतला, बोले—अधिकारियों के सहारे 40 साल राज का दावा कर रही भाजपा
01:52 AM, 21-Oct-2026
Panipat News: जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजी औद्योगिक नगरी, गगनचुंबी पुतलों के दहन संग बुराई पर हुई अच्छाई की जीतजय श्रीराम के उद्घोष से गूंजी औद्योगिक नगरी, गगनचुंबी पुतलों के दहन संग बुराई पर हुई अच्छाई की जीत और पढ़ें
01:51 AM, 21-Oct-2026
Aligarh News: 11वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरनाकिसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का ब्लॉक परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। और पढ़ें
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01:49 AM, 21-Oct-2026
Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलन
01:49 AM, 21-Oct-2026
Panipat News: निरंकारी समागम में एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, 100 मचानों से होगी निगरानी
01:48 AM, 21-Oct-2026
Panipat News: दुकानें खाली होंगी...स्टे के खिलाफ निगम लड़ेगा केस
01:48 AM, 21-Oct-2026