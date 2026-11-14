हिमाचल में इन महिलाओं को हर महीनें कांग्रेस देगी1500 रुपये और मुफ्त बिजली

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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

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