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'शाम तक खत्म हो जाएगा ड्रामा': एनसीपी के विलय की अटकलों पर संजय राउत ने कसा तंज, फोन टैपिंग पर क्या बोले?

Sat, 14 Nov 2026 03:02 PM IST
अमन मौर्या एएनआई, मुंबई, महाराष्ट्र
एएनआई, मुंबई, महाराष्ट्र Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 14 Nov 2026 03:02 PM IST
सार

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली एनसीपी है। वहीं सुप्रिया सुले ने भी इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है।

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Sharad Pawar, Supriya Sule will not go with Amit Shah’s NCP says Sanjay Raut
संजय राउत, सांसद, शिवसेना यूबीटी - फोटो : ANI

विस्तार
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के विलय की चर्चाओं को खारिज करने के बाद राउत ने भी इसी तरह का रुख अपनाया। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली एनसीपी है, जबकि दूसरा गुट अमित शाह की पार्टी का हिस्सा है। राउत ने कहा कि विलय का यह पूरा ड्रामा शाम तक खत्म हो जाएगा।
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पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा, 'दोनों एनसीपी के बीच विलय का खेल चल रहा है। असल में एक ही असली एनसीपी है, जिसका नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं। दूसरा गुट अमित शाह की पार्टी का है।' उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले अमित शाह की एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे।
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राउत ने दोनों गुटों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक गुट सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि दूसरा सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है।

फोन टैपिंग के आरोप पर क्या बोले?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर राउत ने कहा, 'इस देश में और क्या हो सकता है? सत्ता में एक डरा हुआ तानाशाह बैठा है। जब कोई तानाशाह डरता है, तो वह अपने विरोधियों के फोन टैप करता है, उन पर नजर रखता है और उनका पीछा करने के लिए पुलिस वालों को तैनात कर देता है। राहुल गांधी को तो छोड़िए, पीएम मोदी तो राष्ट्रपति, राजनाथ सिंह, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और बाकी सभी के फोन भी टैप करवा रहे होंगे। वे हमारे फोन टैप करते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिन्हें फोन टैपिंग से डर लगता है, वे फोन पर सरकार को गालियां देते रहें। वे सुनते रहेंगे।'



दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकात पर क्या बोले संजय राउत?
संजय राउत ने दोनों गुटों के नेताओं के बीच बैठक होने की खबरों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात की खबरें भी सही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सभी नेता संसदीय कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे, जो सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चलती है। ऐसे में इस बैठक के दौरान विलय पर चर्चा होने का सवाल ही नहीं उठता।

दोनों गुटों के संभावित विलय पर क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
इससे पहले एनसीपी(एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा कि उनके भाई और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के जीवित रहने तक दोनों गुटों के विलय पर बातचीत चल रही थी। उनके निधन के दिन ही इन चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया।

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बता दें कि अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे में बारामती हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी।
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