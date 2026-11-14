'शाम तक खत्म हो जाएगा ड्रामा': एनसीपी के विलय की अटकलों पर संजय राउत ने कसा तंज, फोन टैपिंग पर क्या बोले?

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#WATCH | Mumbai: On Rahul Gandhi's phone-tapping allegations, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “What else can happen in this country? A frightened dictator is at the helm. When a dictator is afraid, he will tap the phones of his opponents, keep them under surveillance and deploy police personnel to follow them... Forget Rahul Gandhi. The phones of the President, Rajnath Singh, Amit Shah, Devendra Fadnavis, Yogi Adityanath and everyone else will also be tapped by Modi. They will keep tapping all our phones, but it will achieve nothing... Those who are afraid of phone tapping can keep abusing the government over their phones. They will keep listening.” — ANI (@ANI) November 14, 2026

पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा, 'दोनों एनसीपी के बीच विलय का खेल चल रहा है। असल में एक ही असली एनसीपी है, जिसका नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं। दूसरा गुट अमित शाह की पार्टी का है।' उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले अमित शाह की एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे।राउत ने दोनों गुटों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक गुट सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि दूसरा सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर राउत ने कहा, 'इस देश में और क्या हो सकता है? सत्ता में एक डरा हुआ तानाशाह बैठा है। जब कोई तानाशाह डरता है, तो वह अपने विरोधियों के फोन टैप करता है, उन पर नजर रखता है और उनका पीछा करने के लिए पुलिस वालों को तैनात कर देता है। राहुल गांधी को तो छोड़िए, पीएम मोदी तो राष्ट्रपति, राजनाथ सिंह, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और बाकी सभी के फोन भी टैप करवा रहे होंगे। वे हमारे फोन टैप करते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिन्हें फोन टैपिंग से डर लगता है, वे फोन पर सरकार को गालियां देते रहें। वे सुनते रहेंगे।'संजय राउत ने दोनों गुटों के नेताओं के बीच बैठक होने की खबरों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात की खबरें भी सही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सभी नेता संसदीय कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे, जो सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चलती है। ऐसे में इस बैठक के दौरान विलय पर चर्चा होने का सवाल ही नहीं उठता।इससे पहले एनसीपी(एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा कि उनके भाई और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के जीवित रहने तक दोनों गुटों के विलय पर बातचीत चल रही थी। उनके निधन के दिन ही इन चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया।बता दें कि अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे में बारामती हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी।