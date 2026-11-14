{"_id":"6af82ae7c07dacc79f023797","slug":"fir-filed-against-kangana-ranaut-troubles-mount-following-post-about-the-gandhi-family-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुई FIR, गांधी परिवार पर पोस्ट से मुश्किलें बढ़ीं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सियासत में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है लेकिन जब किसी बयान में देश के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों का जिक्र हो, तो विवाद खड़ा होना भी लाजिमी है... बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में हैं... इस बार निशाने पर है गांधी परिवार... पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत से जुड़े घटनाक्रमों के साथ सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणियों पर अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है... हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कंगना के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है... पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है... सवाल ये है कि आखिर कंगना ने अपने पोस्ट में ऐसा क्या लिखा था, जिस पर अब पुलिस तक मामला पहुंच गया?



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