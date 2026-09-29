{"_id":"6abb75368da129dcba04712f","slug":"horrifying-video-of-devastation-in-nepal-mountain-collapses-like-a-house-of-cards-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल में तबाही का खौफनाक Video, ताश के पत्तों की तरह ढहा पहाड़","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में अगस्त के महीने में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही थी। अब एक बार फिर देश में बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर नेपाल का एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिरता दिखाई दे रहा है।



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