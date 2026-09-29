तमिलनाडु: सीएम विजय के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' के विरोध में उतरे मछुआरे, कहा- सचिवालय बना तो खत्म हो जाएगा रोजगार

विज्ञापन

मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित सचिवालय प्रोजेक्ट को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया है। इनमें डीएमके और एआईएडीएमके जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ उनके सहयोगी दल जैसे वामपंथी पार्टियों और वीसीके भी शामिल हैं। पट्टिनापक्कम के मछुआरे कृष्णन ने विजय सरकार के प्रस्ताव को लेकर निराशा जताई और कहा कि मछुआरा समुदाय कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहा है और मछली पकड़ने का काम कर रहा है। मछुआरे ने कहा कि हमें लगा था कि एमजीआर के बाद सीएम विजय मछुआरा समुदाय के दोस्त होंगे, लेकिन यहां सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का उनका यह फैसला हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। सीएम विजय से मछुआरे ने सचिवालय के लिए प्रस्तावित 25 एकड़ जमीन पर मछुआरों के लिए घर बनाने की गुजारिश की।