महाराष्ट्र: सूखाग्रस्त किसानों के साथ भेदभाव का आरोप, कांग्रेस बोली- सरकार को राजनीति करते हुए शर्म आनी चाहिए

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वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार पर सूखाग्रस्त किसानों के साथ राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों की लिस्ट में मंत्रियों के चुनावी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जबकि विपक्षी दलों के चुनावी क्षेत्रों को छोड़ दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बताया कि राज्य सरकार के 33 मंत्रियों में से 28 मंत्रियों का तालुका (इलाके) सूखा प्रभावित इलाकों की पहली लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के चुनावा क्षेत्रों के किसानों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।