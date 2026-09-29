एफसीआरए: रजिस्ट्रेशन कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में दो अधिकारी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

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केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली खास जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 28 सितंबर को नई दिल्ली में दो सरकारी अधिकारियों को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों अधिकारियों में से एक सीनियर अकाउंटेंट और दूसरा अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत है। उन्होंने कथित तौर पर एक एसोसिएशन से संपर्क किया और उसका लंबित एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराने के बदले अवैध तरीके से रिश्वत की मांग की।