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दिल्ली, यूपी, MP समेत 21 राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट!
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मॉनसून कई राज्यों से विदाई की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 17 सितंबर 2026 के लिए देशभर में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के डेली वेदर बुलेटिन के मुताबिक, देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य शामिल हैं। मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। हाल की बारिश के बाद तापमान में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अब दिन के समय गर्मी दोबारा बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि, आसमान में बीच-बीच में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में 17 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। एनसीआर के अन्य इलाकों की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के बजाय बादल छाए रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।
बारिश के कारण कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके साथ बढ़ी हुई नमी लोगों को उमस का एहसास करा सकती है। देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम की स्थिति अलग-अलग रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है, जबकि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मॉनसून की वापसी के बीच स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश के साथ तेज हवाएं या अन्य मौसमी परिस्थितियां बन सकती हैं। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क होने के संकेत नहीं हैं। हल्की बारिश और बादल छाए रहने के बीच तापमान 34 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यानी बारिश से राहत के बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में गर्मी और उमस का असर फिर बढ़ सकता है।
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