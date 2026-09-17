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प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई; वडनगर से वाराणसी तक उत्सव
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि वडनगर (गुजरात) से लेकर मौजूदा राजनीतिक कर्मभूमि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक उत्सव जैसा माहौल है। उनके समर्थकों के अलावा देश के सांविधानिक पदों पर आसीन हस्तियां भी उन्हें बधाई दे रही हैं। पीएम मोदी को विदेश से भी जन्मदिन के शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में जानिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर समारोह, संदेश आदि से जुड़े तमाम अपडेट्स
लाइव अपडेट
मोहन यादव ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाईमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनसेवा के जरिए राष्ट्र निर्माण को नई दिशा दी और भारत के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। उन्होंने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।
योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाईउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मोदी को ‘नए भारत का शिल्पी’ और ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के स्वप्नद्रष्टा बताया। योगी ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए कीर्तिमान बना रहा है।
सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की
निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी को दी बधाईकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी पीएम मोदी देश को ‘विकसित भारत’ की दिशा में मजबूती से आगे ले जा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर कदम पर राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है।
जयशंकर ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएंविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और देशवासियों की सेवा में लंबे कार्यकाल की कामना की। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने विचारों और उपलब्धियों से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएंराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने सुशासन के कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके नेतृत्व में समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति और नई दिशा मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ आधुनिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देश की विरासत और विकास के समन्वय को साकार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।
किरण बेदी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
पूर्व पुडुचेरी उपराज्यपाल किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन देश की समृद्धि और विकास के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं और देश को ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे ले जा रहे हैं।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना कीअहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मां उमिया की आरती की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान बच्चों ने एक झांकी प्रस्तुत की, जिसमें पीएम मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया।
Ahmedabad, Gujarat: Chief Minister Bhupendra Patel also reached the venue and performed aarti of Umiya Maa, praying for the Prime Minister’s long life. Children presented a tableau depicting Prime Minister Narendra Modi’s journey from his childhood to his tenure as Prime… pic.twitter.com/vx2c1AhiV6— IANS (@ians_india) September 17, 2026
शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को दी बधाई
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र किया।
मोहन चरण माझी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी को विकसित भारत का दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेता बताया।
ओम बिरला ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर विकास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल प्रगति के नए मानक स्थापित कर रहा है।