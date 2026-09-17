मराठा आरक्षण: आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने 20 दिन बाद खत्म किया अनशन, महाराष्ट्र सरकार को कितनी मोहलत दी?
पीटीआई, मुंबई। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 17 Sep 2026 07:39 AM IST
सार
मराठा आरक्षण समेत कई अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने 20 दिन बाद अनशन खत्म करने का एलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने का और समय दिया है।
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विस्तार
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 20 दिन से चल रहा अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
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