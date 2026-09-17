मराठा आरक्षण: आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने 20 दिन बाद खत्म किया अनशन, महाराष्ट्र सरकार को कितनी मोहलत दी?

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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 20 दिन से चल रहा अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।