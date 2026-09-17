पीएम मोदी का जन्मदिन: सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी बधाई, कहा- कलाकारों को प्रोत्साहन देने में है अहम रोल

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उन्होंने कहा कि बेशक, आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। दुनिया के नेताओं से लेकर आम लोगों तक, हर कोई भारत की ओर देख रहा है क्योंकि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चाहे 'मेक इन इंडिया' हो या भारत की ओर से शुरू की गई कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें, इन सभी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है।सुदर्शन ने कहा कि एक कलाकार के तौर पर, मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कला और कलाकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, वह कला की दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। जब भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश का दौरा करते हैं, तो वे दुनिया के सामने भारत की संस्कृति और कला को पेश करते हैं। इसी तरह, जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है, तो उन्हें भी हमारी समृद्ध कला और संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। उन्होंने कलाकारों के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं उनके काम को तब से देख और फॉलो कर रहा हूं जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।सुदर्शन पटनायक ने कहा कि एक कलाकार के तौर पर, जब भी मैंने कोई अवॉर्ड जीता, मुझे उनसे मिलने और उनका प्रोत्साहन पाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि देश के लिए इसी तरह जीतते रहो, हम मिलते रहेंगे। एक युवा कलाकार के प्रति उनका प्रोत्साहन और भावना मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने कहा कि जब किसी देश के युवा अपने देश के लिए कुछ हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री खुद उन्हें बधाई देते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो इससे उनका हौसला बहुत बढ़ता है। यह उन्हें आगे बढ़ने और और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैंड आर्टिस्ट (रेत से कलाकृतियां बनाने वाला कलाकार) हूं और देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर सैंड आर्ट के जरिए कई तरह के संदेश देता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और समुद्र तटों को साफ रखने के अभियान का भी बहुत असर हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे देश में समुद्र तटों की सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है और कई समुद्र तटों को ‘ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन’ भी मिला है। लोगों को समुद्र तटों को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इससे दुनिया के सामने भारत की एक अलग छवि बनाने में मदद मिली है।