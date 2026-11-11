स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बना नंबर वन, सिंधिया ने बताया कैसे मिली ये उपलब्धि!

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मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत ग्वालियर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर को सम्मानित किया। शहर को मिली इस सफलता से ग्वालियरवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। इस उपलब्धि को शहर के नागरिकों, नगर निगम के कर्मचारियों, सफाई मित्रों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। ग्वालियर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहरवासियों को बधाई दी है। दोनों नेताओं ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल करना निश्चित रूप से गर्व की बात है, लेकिन ग्वालियर का लक्ष्य केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब शहर को राष्ट्रीय स्तर पर भी शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रयास करने होंगे।



केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और यह सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने ग्वालियर के नागरिकों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भविष्य में और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी शहर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई तक ही स्वच्छता सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शहर की अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाना जरूरी है। कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और शहर की सुंदरता पर विशेष ध्यान देना होगा। सिंधिया ने विश्वास जताया कि यदि इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहे और शहरवासी प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, तो ग्वालियर एक दिन पूरे देश में स्वच्छता के मामले में नंबर वन बन सकता है।



वहीं, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी इस उपलब्धि को ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए नागरिकों और सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की आदत अपनानी होगी। दोनों नेताओं का मानना है कि ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार मेहनत और सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला यह सम्मान शहर के लिए एक नई शुरुआत है। अब चुनौती इस उपलब्धि को बनाए रखने और उससे आगे बढ़ने की है। यदि प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी और आम नागरिक एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो ग्वालियर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।

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