Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Gwalior ranks number one in the Swachh Survekshan (cleanliness survey); Scindia explains how this achievement

स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बना नंबर वन, सिंधिया ने बताया कैसे मिली ये उपलब्धि!

Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
Gwalior ranks number one in the Swachh Survekshan (cleanliness survey); Scindia explains how this achievement
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत ग्वालियर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर को सम्मानित किया। शहर को मिली इस सफलता से ग्वालियरवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। इस उपलब्धि को शहर के नागरिकों, नगर निगम के कर्मचारियों, सफाई मित्रों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। ग्वालियर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहरवासियों को बधाई दी है। दोनों नेताओं ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल करना निश्चित रूप से गर्व की बात है, लेकिन ग्वालियर का लक्ष्य केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब शहर को राष्ट्रीय स्तर पर भी शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रयास करने होंगे।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और यह सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने ग्वालियर के नागरिकों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भविष्य में और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी शहर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई तक ही स्वच्छता सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शहर की अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाना जरूरी है। कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और शहर की सुंदरता पर विशेष ध्यान देना होगा। सिंधिया ने विश्वास जताया कि यदि इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहे और शहरवासी प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, तो ग्वालियर एक दिन पूरे देश में स्वच्छता के मामले में नंबर वन बन सकता है।

वहीं, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी इस उपलब्धि को ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए नागरिकों और सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की आदत अपनानी होगी। दोनों नेताओं का मानना है कि ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार मेहनत और सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला यह सम्मान शहर के लिए एक नई शुरुआत है। अब चुनौती इस उपलब्धि को बनाए रखने और उससे आगे बढ़ने की है। यदि प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी और आम नागरिक एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो ग्वालियर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, बाइक सवार आतंकियों ने की फायरिंग

कुलगाम में CRPF पर आतंकी हमला
India News
11 Nov 2026

सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा- पहले बेटे की हो गई थी मौत, राजीव-संजय ने उसे कहां दफनाया था?

सोनिया गांधी
India News
11 Nov 2026

SIR Controversy: पीलीभीत में SIR में गड़बड़ी का आरोप! राहुल के हाथ लगा मुद्दा? BJP की बढ़ेगी चुनौती?

khari baat
India News
11 Nov 2026

असम में भयंकर रेल हादसा, पटरी से उतरे एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे!

असम में भयंकर रेल हादसा, पटरी से उतरे एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे
India News
11 Nov 2026

12 साल बाद EPFO का बड़ा फैसला न्यूनतम मासिक पेंशन को इतना बढ़ाने की तैयारी?

12 साल बाद EPFO का बड़ा फैसला न्यूनतम मासिक पेंशन को इतना बढ़ाने की तैयारी?
India News
11 Nov 2026
विज्ञापन

Weather Forecast 11 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 11 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
11 Nov 2026

यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क? व्यापारियो- ग्राहकों की बढ़ी उलझन!

यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क? व्यापारियो- ग्राहकों की बढ़ी उलझन!
India News
11 Nov 2026
विज्ञापन

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp को देना होगा फ्रॉड रोकने का प्लान

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp को देना होगा फ्रॉड रोकने का प्लान
India News
11 Nov 2026

'आपातकाल के फैसलों में था संजय गांधी का दखल', किताब में सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव'
India News
10 Nov 2026

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में दुबई से आएंगी मॉडल? बॉलीवुड और भोजपुरी के दिग्गज सितारों को भी न्योता

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी
India News
10 Nov 2026

पवन कल्याण का तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से भी तलाक, पहली और दूसरी पत्नी कौन?

पवन कल्याण
India News
10 Nov 2026

इस्राइल में नेतन्याहू की बड़ी चाल,आइजेनकोट नहीं बन पाएंगे PM!

नेतन्याहू
India News
10 Nov 2026

चुनाव हारते ही ढीले पड़े ट्रंप के तेवर ईरान से युद्ध होगा खत्म, दिए संकेत?

चुनाव हारते ही ढीले पड़े ट्रंप के तेवर ईरान से युद्ध होगा खत्म, दिए संकेत?
India News
10 Nov 2026

Weather Forecast 10 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 10 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
10 Nov 2026

दिल्ली में 300 करोड़ के पटाखे बिके,एक दिन पहले ही खत्म हुआ स्टॉक!

दिल्ली में 300 करोड़ के पटाखे बिके,एक दिन पहले ही खत्म हुआ स्टॉक!
India News
10 Nov 2026

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की बात
India News
09 Nov 2026

दिवाली पर बस्तर में जवानों के बीच ऐसा क्या बोले पीएम मोदी, जिसपर भड़क गए राहुल गांधी?

राहुल गांधी
India News
09 Nov 2026

माइक्रो न्यूज: दिल्ली AQI 3000 पार? यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया बड़ा एलान

Micro News: Delhi AQI crosses 3000? Akhilesh Yadav makes a major announcement ahead of UP elections
India News
09 Nov 2026

बच्चन परिवार की दिवाली फोटो में नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय? अभिषेक ने किसके साथ जलाई फुलझड़ी

ऐश्वर्या राय बच्चन
India News
09 Nov 2026

शेख हसीना कब जाएंगी बांग्लादेश? नए पासपोर्ट पर वकील का खुलासा

शेख हसीना
India News
09 Nov 2026

एनवीडिया सीईओ मामला: जेन्सेन हुआंग ने मांगी माफी, चीनी लड़की एलिस हुआंग ने ऐसे फंसाया?

एनवीडिया
India News
09 Nov 2026

दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति और आंकड़े जान डरा जाएंगे आप!

Delhi-NCR AQI: दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति आपको डरा देगी! Pollution in Delhi-NCR।Weather
India News
09 Nov 2026

देश के कई राज्यों में आगजनी का तांडव, दिल्ली से सिक्किम तक मचा हड़कंप

देश के कई राज्यों में आगजनी का तांडव, दिल्ली से सिक्किम तक मचा हड़कंप
India News
09 Nov 2026

Weather Forecast 09 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 09 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
09 Nov 2026

दिवाली पर बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा, ‘वेरी पुअर’ कैटेगरी में पहुंचा AQI किया 450 पार

दिवाली पर बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा, ‘वेरी पुअर’ कैटेगरी में पहुंचा AQI किया 450 पार
India News
09 Nov 2026

देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली आतिशबाजी और खुशियों के बीच जश्न जारी

देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली आतिशबाजी और खुशियों के बीच जश्न जारी
India News
09 Nov 2026

बस्तर में पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, 'दिमागी नक्सलियों' पर क्या बोले? याद दिलाई ये पुरानी बात

PM Modi Celebrates Diwali in Bastar: बस्तर में पीएम ने मनाई दिवाली, 'दिमागी नक्सलियों' पर क्या बोले?
India News
08 Nov 2026

पेट्रोल में 31% इथेनॉल पर बवाल, कर्नाटक के दावों को केंद्र ने किया खारिज, कहा- 893 सैंपल टेस्ट में पास

पेट्रोल में 31% इथेनॉल पर बवाल, कर्नाटक के दावों को केंद्र ने किया खारिज, कहा- 893 सैंपल टेस्ट में प
India News
08 Nov 2026

दीपावली पूजन सामग्री: धन-वैभव की देवी को प्रिय हैं ये चीजें, पूजा में जरूर रखें; मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश?

दिवाली
India News
08 Nov 2026

Weather Forecast 08 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 08 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
08 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed