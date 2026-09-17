दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पर चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें,जानें पूरा रूट-टाइम टेबल!

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आगामी त्योहारों के सीजन में घर जाने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने देशभर के व्यस्त रेल मार्गों पर 800 से अधिक स्पेशल ट्रेन फेरे चलाने का फैसला किया है। रेलवे के इस विशेष अभियान के तहत यात्रियों के लिए 57,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की संख्या को संभालना और अधिक से अधिक लोगों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने में मदद करना है। रेलवे का यह विशेष अभियान नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस पहल से खासतौर पर उन लाखों प्रवासी कामगारों और परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा और कुंभाभिषेकम जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर अपने पैतृक घरों की यात्रा करते हैं।



त्योहारों के समय देश के कई प्रमुख रेल मार्गों पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ने से वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है और यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जोनवार विशेष ट्रेनों का संचालन करने की योजना तैयार की है। शुरुआती चरण में 386 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो 25 सितंबर तक यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इन विशेष ट्रेनों के जरिए त्योहार के दौरान अपने घर जाने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। रेलवे का यह कदम भीड़ को अलग-अलग ट्रेनों में बांटने और प्रमुख मार्गों पर यात्रियों के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। विशेष ट्रेनों का संचालन अलग-अलग क्षेत्रों और यात्रियों की मांग के आधार पर किया जा रहा है, ताकि अधिक भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जा सके। 800 से अधिक स्पेशल ट्रेन फेरों और 57,000 से ज्यादा अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था से त्योहारों के दौरान रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नवंबर 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान में आने वाले प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की मांग को पूरा करने की कोशिश करेगा। यात्रियों के लिए यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहारों के दौरान बस और हवाई यात्रा की तुलना में बड़ी संख्या में लोग रेल परिवहन को प्राथमिकता देते हैं। रेलवे की इस व्यवस्था से वेटिंग लिस्ट का दबाव कम करने, यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प देने और त्योहारों के दौरान सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।





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