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दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 07 Oct 2026 05:10 PM IST







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दिल्ली मेट्रो: स्टेशन में एंट्री से पहले हर यात्री को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में यात्री ऐसा सामान भी लेकर पहुंच जाते हैं, जिसकी मेट्रो में इजाजत नहीं होती। तो ऐसे में इस वीडियो में जानिए, आखिर कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें मेट्रो में ले जाने से बचना चाहिए? ... और पढ़ें

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