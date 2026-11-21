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सीएम योगी वीडियो: मां को जाता देख फूट-फूटकर रोए सीएम योगी, कपड़े से आंसू पोंछते दिखे

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 21 Nov 2026 11:43 AM IST

एक बेटे के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है कि आज वो अपनी मां को कंधा दे रहा है। सत्ता के शिखर पर बैठा एक मुख्यमंत्री... लाखों लोगों की जिम्मेदारी उठाने वाला एक नेता... लेकिन मां के सामने पहुंचते ही वो भी एक बेटे की तरह भावुक हो गया। ... और पढ़ें

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