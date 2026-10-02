{"_id":"6abf6e45ed04f7690201c794","slug":"brave-pilot-smit-gets-emotional-while-speaking-to-pm-modi-reveals-where-he-drew-strength-from-during-the-diff-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"PM मोदी से बात करते हुए भावुक हुए बहादुर पायलट स्मित, बताया मुश्किल वक्त में कहां से मिला हौसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छार से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छार की बहादुरी की सराहा, जिनके साहस से फ्लाईदुबई के विमान में सवार क्रू सदस्यों समेत 180 लोगों की जान बच सकी थी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कैप्टन मच्छार से घटना से बारे में पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के अनुभव के बारे में जाना और पूछा कि ऐसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने कैसे खतरे का सामना किया और हिम्मत बनाए रखी। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द ठीक होने की कामना की।

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