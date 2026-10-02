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महाराष्ट्र में सीजेपी के प्रदर्शन से पहले वकीलों ने कर दिया बड़ा एलान!
शुक्रवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने वाले हैं... इससे पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है... वहीं दिल्ली में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल सड़कों पर उतर आया है... इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले से बड़ी खबर सामने आई है... वसई लॉयर्स एसोसिएशन ने कॉकरोच जनता पार्टी यानि कि CJP का खुलकर समर्थन किया है। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अगर CJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई होती है या उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, तो उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाएगी। इस बात की जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता दिगंबर देसाई ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी...
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