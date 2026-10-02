महाराष्ट्र: सीजेपी के प्रदर्शन से पहले शिवाजी पार्क पर बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस ने आमजन से क्या की अपील?

विज्ञापन

मुंबई में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इसको लेकर शिवाजी पार्क के आस-पास शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए। बता दें कि पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने शाम चार बजे प्रस्तावित इस प्रदर्शन से पहले दादर स्टेशन और मध्य मुंबई के मशहूर मैदान के आस-पास सुरक्षा बल तैनात किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए महिला कर्मियों समेत पुलिस की एक टुकड़ी और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा टीमों को अहम जगहों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा शिवाजी पार्क जाने वाले मुख्य रास्तों पर बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग भी की गई है।