'ये तो अमित शाह का जनरल डायर है': अभिजीत दिपके का तंज, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर ऐसा क्यों बोले सीजेपी नेता

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Ye toh Amit Shah ka General Dyer hai. https://t.co/l0gafwrnJD — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026 विज्ञापन

सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी, वाम छात्र संगठन, आम आदमी पार्टी और एसएफआई आदि संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की हुई है। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों पर अगले आदेश तक एंट्री और एग्जिट बंद की गई है। विज्ञापन विज्ञापन



सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, 'कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। इस देश में कहीं भी विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी, वाम छात्र संगठन, आम आदमी पार्टी और एसएफआई आदि संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की हुई है। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों पर अगले आदेश तक एंट्री और एग्जिट बंद की गई है।सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, 'कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। इस देश में कहीं भी विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। डीसीपी सचिन शर्मा के सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देते हुए एक वीडियो पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तीखी टिप्पणी की है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो के कैप्शन में लिखा- 'ये तो अमित शाह का जनरल डायर है।'