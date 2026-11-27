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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी, AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान तेज होती दिखाई दे रही है। 26 नवंबर 2026 को लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का 'जन-मन का मैनिफेस्टो' जारी किया। इस कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान भी शामिल हुए। करीब साढ़े पांच साल बाद किसी बड़े राजनीतिक मंच पर पहुंचे आजम खान ने अपने संबोधन में जेल में बिताए दिनों का दर्द बयां किया और खुलकर अखिलेश यादव के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। इसी दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा। दरअसल, ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है। इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति और मुस्लिम समाज को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात को लेकर सपा के सामने नए राजनीतिक समीकरण खड़े हो रहे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने कहा कि कुछ लोगों का मकसद खुद सरकार बनाना नहीं, बल्कि दूसरों की सरकार बनने से रोकना है। उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग न तो खुद किंगमेकर बन सकते हैं और न ही किसी को सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। आजम खान ने अपने बयान में साफ कहा, "हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं।" उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने की राजनीति करती है, जबकि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उतरते हैं।





आजम खान के इस बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिना देर किए पलटवार किया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा ने 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों में हार का सामना किया है और भाजपा को रोकने में भी सफल नहीं रही। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर इसे क्या कहा जाएगा, क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी को ओलंपिक गोल्ड मेडल दे देना चाहिए? ओवैसी ने आगे सपा के दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, 2022 से 2025 के बीच समाजवादी पार्टी ने 13 राज्यों में करीब 600 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 114 सीटों पर जीत मिली, जिनमें से 111 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी हार से सबक लेने के बजाय दूसरी पार्टियों पर सवाल उठाती है। उन्होंने भाजपा की राजनीतिक सफलता के लिए भी सपा की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह आजम खान के 'वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा' वाले बयान के जवाब में ओवैसी ने सपा के चुनावी रिकॉर्ड को ही निशाने पर ले लिया। दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग ऐसे समय में सामने आई है, जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विपक्षी दलों के बीच गठबंधन तथा वोटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियों के चलते उनके बीच मुकाबला और तीखा होगा। फिलहाल इतना साफ है कि आजम खान और ओवैसी के बीच बयानबाजी ने यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है।

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