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यूपीआई चार्ज: PhonePe, GPay या बैंक, कौन फायदे में? अशनीर ग्रोवर ने क्यों लिया सुभाष चंद्रा का नाम

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 16 Sep 2026 11:49 AM IST







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UPI से ₹2,000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगेगा। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं बिजनसेमैन से लिया जाएगा। लेकिन इससे किसकी तिजोरी भरेगी। अशनीर ग्रोवर अब UPI पर एमडीआर चार्ज विवाद में कूद पड़े हैं। ... और पढ़ें

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