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Nagina MP levels serious allegations and makes demands of the government following the Chandrashekhar Azad Bar
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Chandrashekhar Azad Barabanki बवाल के बाद Nagina सांसद ने लगाए बड़े आरोप, सरकार से की मांग | UP News
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:02 PM IST
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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुद की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है. बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। उन्होंने मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। एक्स पर उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि एक फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया है। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे पास जो सूचनाएं और स्रोत हैं, वे गलत नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और हत्या की साजिश से लेकर बाराबंकी हिंसा में शामिल लोगों की भूमिका सामने लाई जाए।
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