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A flood of celebrities at Chhath ghats Prominent figures from across the country immerse themselves in the spi
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छठ घाटों पर उमड़ा सितारों का सैलाब, छठ के रंग में रंगे देश के ये दिग्गज!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:29 AM IST
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उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देशभर के घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की पूजा-अर्चना की और 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, रवि किशन, अक्षरा सिंह, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और विष्णु देव साय समेत कई बड़े चेहरे छठ पूजा में शामिल हुए। सभी ने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
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