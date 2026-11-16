मुंबई: यहूदी प्रतिष्ठानों की रेकी के आरोप में युवक गिरफ्तार, क्या बिश्नोई गैंग के इशारे पर कर रहा था काम?

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महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने नवी मुंबई निवासी यश सिंह को मुंबई में यहूदी प्रतिष्ठानों की रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन ठिकानों में मुंबई स्थित चाबाद हाउस भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद उसे त्रिशूर सिटी पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उसे रविवार को केरलम लेकर पहुंची, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।यश की गिरफ्तारी से पहले त्रिशूर सिटी पुलिस ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई निवासी गुरुमूर्ति को गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है और नवी मुंबई के भरत खांडीवेली वेस्ट का निवासी बताया गया है। गुरुमूर्ति पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन हैंडलरों के निर्देश पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें ली थीं। इसके लिए उसे पैसे भी मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुरुमूर्ति ने ही यश सिंह को अपने साथ जोड़ा था। दोनों पिछले कई महीनों से संपर्क में थे। सूत्रों ने बताया कि गुरुमूर्ति ने कई मौकों पर यश को पैसे भी भेजे थे।पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि यश ने विदेश में मौजूद आतंकवादी संगठनों के निर्देश पर रेकी की थी। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने का संदेह है।पुलिस यश और गुरुमूर्ति के संबंधों की जांच के साथ ही दोनों के एर्नाकुलम के पुथेनक्रूज निवासी 32 वर्षीय एबिन पॉल से संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। एबिन को पिछले महीने कोच्चि के एर्नाकुलम मार्केट में कदवुभागम सिनेगॉग के सामने स्थित ब्लॉसम नर्सरी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।इस आगजनी मामले की जांच फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। जांचकर्ताओं को पता चला कि एबिन ने भी ऑनलाइन हैंडलरों के निर्देश पर काम किया था। उसने इंटरनेट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी खोजी थी। इसके अलावा टेलीग्राम पर उसने बिश्नोई का जिक्र करने वाले संदेशों का आदान-प्रदान भी किया था।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच की जा रही है कि क्या दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जा रहा है कि गुरुमूर्ति के निर्देश पर और कौन-कौन लोग काम कर रहे थे। गुरुमूर्ति को निर्देश देने और उसे पैसे भेजने वाले लोगों की पहचान करना भी जांच का हिस्सा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामला संवेदनशील होने के कारण इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अपने हाथ में ले सकती है।