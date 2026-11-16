छठ पूजा पर कल्याण बनर्जी के बयान से बवाल: भाजपा ने पूछा- मुहर्रम पर दुर्गा विसर्जन रोकना बंगाली संस्कृति थी?

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कल्याण बनर्जी ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल पर गैर-बंगालियों का प्रभाव बढ़ रहा है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इंद्रनील खान ने कहा कि टीएमसी और वामपंथी सरकारों ने लंबे समय तक बंगाल के लोगों के हित में काम नहीं किया।इंद्रनील खान ने कहा, "क्या जेल वैन में मां काली को ले जाना बंगाली संस्कृति है? क्या मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन रोकना बंगाली संस्कृति है? क्या दारिबिट में बंगाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाना बंगालियों के हित में था?" उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और वामपंथी दलों ने केवल विभाजनकारी राजनीति की।खान ने कहा कि अगर इन सरकारों ने बंगालियों के हित में काम किया होता तो टीएमसी के 15 साल और वामपंथी दलों के 34 साल के शासन में राज्य की स्थिति बेहतर हो सकती थी। मंत्री ने कहा, ''भारत की विविधता देश की ताकत है। अलग-अलग समुदायों के लोग देश में योगदान देते हैं और सभी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे आयोजनों में लोगों के साथ खड़ी रहे।'' उनके मुताबिक, टीएमसी और वामपंथी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने छठ पूजा के लिए हावड़ा स्टेशन को सजाए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भाजपा सरकार पर बंगाली संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, "क्या पश्चिम बंगाल अब बंगालियों का है या बिहारियों का? क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को अलग करना और बिहारियों को स्थापित करना है? भाजपा बंगाली संस्कृति को खत्म कर देगी।"कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा था कि हावड़ा स्टेशन को छठ पूजा के लिए जिस तरह सजाया गया, वैसी सजावट दुर्गा पूजा के दौरान नहीं की जाती। उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में बंगाली दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं और राज्य पर गैर-बंगालियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर यही स्थिति पांच साल और जारी रही तो बंगाली अपनी पहचान खो देंगे।इस विवाद पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने छठ पूजा की आलोचना को वोट बैंक की राजनीति करार दिया था। अधिकारी ने कहा था, ''छठ पूजा सनातन परंपरा का त्योहार है। कुछ लोग संकीर्ण और पिछड़ी सोच के कारण त्योहारों के नाम पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत गणपति उत्सव को केवल मराठियों, छठ को बिहार के लोगों और रामनवमी को उत्तर प्रदेश से जोड़कर देखा जाता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अलग-अलग परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन अंत में सभी भारतीय हैं। उनके मुताबिक, लोगों ने इस तरह की विभाजनकारी सोच को खारिज कर दिया है।