द वन: रिलीज हुआ सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म का ट्रेलर, क्या डबल रोल में होंगे अभिनेता? जानें कब होगी रिलीज

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म को दीपक कुमार मिश्रा ने निर्देशित किया है। वहीं एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्मस ने टीवीएफ के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। यह 25 सितंबर का सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार को मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर स्टार कास्ट के साथ फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी मौजूद रहीं।