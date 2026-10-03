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दृश्यम द कन्क्लूजन: निर्देशक अभिषेक पाठक ने किया खुलासा, क्यों सबसे मुश्किल रही फिल्म की आखिरी किश्त?

Sat, 03 Oct 2026 05:08 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sat, 03 Oct 2026 05:08 PM IST
सार

Abhishek pathak on drishyam the conclusion: फिल्म ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' ने दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मगर फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने इसे बनाते वक्त आई चुनौतियों पर काफी कुछ कहा।

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Abhishek pathak shared his challenges when directing drishyam the conclusion
अभिषेक पाठक, अजय देवगन, कुमार मंगत पाठक - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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 फिल्म  ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। फिल्म की इस आखिरी किश्त से दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस पर एक बातचीत के दौरान फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने अपने विचार साझा किये। 

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अंतिम भाग  पर क्या बोले अभिषेक? 

फिल्म ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' दर्शकों के लिए काफी महत्तवपूर्ण था। क्योकिं 11 साल से चले आ रहे सस्पेंस को इस भाग से जरिए खोला जाना था। इस पर निर्देशक अभिषेक पाठक ने कहा,  ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि दर्शक इतने साल से इस दुनिया से जुड़े रहे हैं। हर किसी के मन में इस कहानी के अंत को लेकर अपनी-अपनी धारणाएं, उम्मीदें और विचार थे। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस सफर का सम्मान करना था, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसा अनुभव देना था जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी न की हो।’

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Abhishek pathak shared his challenges when directing drishyam the conclusion
दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

अभिषेक ने बताया क्या था खास?
आगे अभिषेक ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘दर्शकों को फिल्म का अनुभव करते हुए, क्लाइमेक्स पर चर्चा करते हुए और विजय के कार्यों पर बहस करते हुए देखना वाकई संतोषजनक है। मेरे लिए, दृश्यम हमेशा से इस बारे में रही है कि लोग सच्चाई को कैसे देखते हैं, और दर्शकों द्वारा फिल्म देखने के बाद भी उस पर चर्चा और उसकी व्याख्या करना ही इस फ्रेंचाइज को इतना खास बनाता है।’

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दृश्यम 3 फिल्म - फोटो : अमर उजाला

भावनात्मक रूप से जुड़े दर्शक 
 ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने आगे बताया कि उन्हें फिल्म से जुड़ी किस बात पर ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ‘मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ है कि लोग न सिर्फ विजय से, बल्कि दृश्यम की पूरी दुनिया से भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं। आपको एहसास होता है कि इतने वर्षों बाद भी ये किरदार लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और एक फिल्म निर्माता के तौर पर, इससे ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं कि फिल्म का अंत दर्शकों के दिलों में थिएटर से निकलने के बाद भी बसा रहे।’ 

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दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

 ‘दृश्यम द कन्क्लूजन' का कलेक्शन 

  • फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में  80.10 करोड़ रुपये कमाए। 
  • वहीं फिल्म ने ओवरसीज 15 करोड़ का कलेक्शन किया। 
  • दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 21.72 करोड़ का कलेक्शन किया है। 
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन 100.03 करोड़ का कारोबार कर लिया है। 
  • फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई थी। 
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