दृश्यम द कन्क्लूजन: निर्देशक अभिषेक पाठक ने किया खुलासा, क्यों सबसे मुश्किल रही फिल्म की आखिरी किश्त?

भावनात्मक रूप से जुड़े दर्शक

‘दृश्यम द कन्क्लूजन' के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने आगे बताया कि उन्हें फिल्म से जुड़ी किस बात पर ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ‘मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ है कि लोग न सिर्फ विजय से, बल्कि दृश्यम की पूरी दुनिया से भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं। आपको एहसास होता है कि इतने वर्षों बाद भी ये किरदार लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और एक फिल्म निर्माता के तौर पर, इससे ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं कि फिल्म का अंत दर्शकों के दिलों में थिएटर से निकलने के बाद भी बसा रहे।’