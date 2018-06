वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ मुंबई Updated Fri, 15 Jun 2018 11:54 AM IST

अक्षय कुमार कहां हैं? आप सोच रहेंगे Why this question in the very beginning of our bulletin? तो जनाब मामला ये है कि अक्षय कुमार कहां हैं,ये सवाल बॉलीवुड में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर हर प्रोडक्शन हाउस में खेला जा रहा है। अक्षय के स्टाफ का कहना है कि साहब दो महीने की छुट्टी परहैं, लेकिन कहां? किसी को नहीं पता। लेकिन, अमर उजाला टीवी ने खोज निकाला है कि क्या है खिलाड़ी कुमार का ये नया खेल? और ये भी कि इस खेल का रेफरी कौन है?