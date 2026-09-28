रामायण: किस तरह बनी फिल्म? रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया BTS वीडियो; दिखी शूटिंग की झलक
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 28 Sep 2026 11:35 PM IST
सार
Ramayana BTS Video: मेकर्स ने 'रामायण' का जो वीडियो जारी किया है। उसमें रणबीर कपूर ने फिल्म के लिए कैसे तैयारी और शूटिंग की है इसकी झलक दिखी है। इसके अलावा इसमें यह भी दिखाया गया है कि टीम ने रणबीर के किरदार के बारे में क्या कहा है?
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विस्तार
रणबीर कपूर के जन्मदिन पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने एक खास बीटीएस वीडियो शेयर किया है। इसमें अभिनेता भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दर्शकों को फिल्म की तैयारियों और रणबीर कपूर की शूटिंग की झलक मिली है। मेकर्स और दूसरे कलाकारों ने रणबीर कपूर के किरदार के बारे में बात की है।
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अपने किरदार को लेकर क्या बोले रणबीर कपूर?
वीडियो में निर्देशक नितेश तिवारी ने कहा कि 'रामायण' जैसे महाकाव्य से करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से फिल्म के लिए सही कलाकारों को कास्ट करना बेहद जरूरी था। रणबीर कपूर जो फिल्म में राम का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने भी खुलकर अपने किरदार के बारे में बात की है। रणबीर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फिल्म या फिर किरदार की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक पूजनीय किरदार को पूरी जिम्मेदारी और न्याय के साथ निभाने की नजर से देखा है।
वीडियो में निर्देशक नितेश तिवारी ने कहा कि 'रामायण' जैसे महाकाव्य से करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से फिल्म के लिए सही कलाकारों को कास्ट करना बेहद जरूरी था। रणबीर कपूर जो फिल्म में राम का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने भी खुलकर अपने किरदार के बारे में बात की है। रणबीर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फिल्म या फिर किरदार की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक पूजनीय किरदार को पूरी जिम्मेदारी और न्याय के साथ निभाने की नजर से देखा है।
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वीडियो में दिखी शूटिंग की तैयारी की झलक
वीडियो में दशरथ का किरदार निभा रहे अरुण गोविल, सीता बनीं साई पल्लवी, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे लक्ष्मण को भी देखा जा सकता है। तीनों इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए एक दम सही बनाती हैं। वीडियो में कलाकारों के लुक्स में बदलाव से लेकर शूटिंग के लिए तैयारियों की झलक देखी जा सकती है।
वीडियो में दशरथ का किरदार निभा रहे अरुण गोविल, सीता बनीं साई पल्लवी, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे लक्ष्मण को भी देखा जा सकता है। तीनों इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए एक दम सही बनाती हैं। वीडियो में कलाकारों के लुक्स में बदलाव से लेकर शूटिंग के लिए तैयारियों की झलक देखी जा सकती है।
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एक ही छत के नीचे कई हस्तियां कर रहीं काम
'रामायण' की दुनिया को आकर देने के लिए फिल्म मेकर ने शानदार टैलेंट को एक छत के नीचे लाया है, ताकि महाकाव्य की दुनिया को बड़े पैमाने पर बनाकर दिखाया जा सके। एक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी ने 'रामायण' के बारीकी से किए जाने वाले हर एक एक्शन सीन के लिए रणबीर कपूर को स्पेशल ट्रेनिंग दी है। इसी तरह से दुनियाभर के जाने माने एक्शन और स्टंट प्रोफेशनल्स अपनी काबिलियत के साथ 'रामायण' के किरदारों और एक्शन सींस को जिंदा करने में योगदान दे रहे हैं।
'रामायण' की दुनिया को आकर देने के लिए फिल्म मेकर ने शानदार टैलेंट को एक छत के नीचे लाया है, ताकि महाकाव्य की दुनिया को बड़े पैमाने पर बनाकर दिखाया जा सके। एक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी ने 'रामायण' के बारीकी से किए जाने वाले हर एक एक्शन सीन के लिए रणबीर कपूर को स्पेशल ट्रेनिंग दी है। इसी तरह से दुनियाभर के जाने माने एक्शन और स्टंट प्रोफेशनल्स अपनी काबिलियत के साथ 'रामायण' के किरदारों और एक्शन सींस को जिंदा करने में योगदान दे रहे हैं।
'रामायण' की स्टारकास्ट
- फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे।
- नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने एनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है।
- भारत को छोड़कर दुनियाभर में फिल्म को सोनी पिक्चर्स रिलीज करेगी, जबकि हिंदी भाषी मार्केट में धर्मा प्रोडक्शंस इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
- इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा।
- भारत में फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।