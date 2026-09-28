{"_id":"6abaab72594a71647d02d4d2","slug":"how-ramayana-got-shoot-makers-release-bts-video-on-ranbir-kapoor-birthday-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: किस तरह बनी फिल्म? रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया BTS वीडियो; दिखी शूटिंग की झलक","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन रणबीर कपूर के जन्मदिन पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने एक खास बीटीएस वीडियो शेयर किया है। इसमें अभिनेता भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दर्शकों को फिल्म की तैयारियों और रणबीर कपूर की शूटिंग की झलक मिली है। मेकर्स और दूसरे कलाकारों ने रणबीर कपूर के किरदार के बारे में बात की है।

अपने किरदार को लेकर क्या बोले रणबीर कपूर?

वीडियो में निर्देशक नितेश तिवारी ने कहा कि 'रामायण' जैसे महाकाव्य से करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से फिल्म के लिए सही कलाकारों को कास्ट करना बेहद जरूरी था। रणबीर कपूर जो फिल्म में राम का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने भी खुलकर अपने किरदार के बारे में बात की है। रणबीर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फिल्म या फिर किरदार की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक पूजनीय किरदार को पूरी जिम्मेदारी और न्याय के साथ निभाने की नजर से देखा है।

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एक ही छत के नीचे कई हस्तियां कर रहीं काम

'रामायण' की दुनिया को आकर देने के लिए फिल्म मेकर ने शानदार टैलेंट को एक छत के नीचे लाया है, ताकि महाकाव्य की दुनिया को बड़े पैमाने पर बनाकर दिखाया जा सके। एक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी ने 'रामायण' के बारीकी से किए जाने वाले हर एक एक्शन सीन के लिए रणबीर कपूर को स्पेशल ट्रेनिंग दी है। इसी तरह से दुनियाभर के जाने माने एक्शन और स्टंट प्रोफेशनल्स अपनी काबिलियत के साथ 'रामायण' के किरदारों और एक्शन सींस को जिंदा करने में योगदान दे रहे हैं।