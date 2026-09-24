यूजीसी नेट: जारी हो गया जून 2026 सत्र की परीक्षा का ई-प्रमाणपत्र, कैसे और कहां से करें डाउनलोड? जानें तरीका

UGC NET June 2026 E-Certificate: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रमाणपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने बताया कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के प्रमाणपत्र ugcnet.nta.nic.in/ पर उपलब्ध हैं।

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यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो वह ugcnet@nta.nic.in या ecertificate@nta.nic.in पर ईमेल के जरिए अपनी समस्या बता सकता है।