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यूजीसी नेट: जारी हो गया जून 2026 सत्र की परीक्षा का ई-प्रमाणपत्र, कैसे और कहां से करें डाउनलोड? जानें तरीका

Thu, 24 Sep 2026 06:04 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 24 Sep 2026 06:04 PM IST
सार

UGC NET June 2026 E-Certificate: यूजीसी नेट जून 2026 के ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने चार अलग-अलग पात्रता श्रेणियों के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए हैं। परीक्षा में 6.07 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 1.47 लाख से ज्यादा सफल रहे।
 

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UGC NET June 2026 E-Certificate Released: Check Four Eligibility Categories and Download Details
UGC NET June 2026 E-Certificate - फोटो : AI Generated

विस्तार
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UGC NET June 2026 E-Certificate: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रमाणपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने बताया कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के प्रमाणपत्र ugcnet.nta.nic.in/ पर उपलब्ध हैं।

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यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो वह ugcnet@nta.nic.in या ecertificate@nta.nic.in पर ईमेल के जरिए अपनी समस्या बता सकता है।

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यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा कब और कैसे हुई?

  • यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया था।
  • परीक्षा का पहला चरण 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून तथा 5 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ था।
  • इसके बाद कुछ विषयों की शेष परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को कराई गई।


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ई-सर्टिफिकेट में कौन-कौन सी चार पात्रता श्रेणियां हैं?

यूजीसी नेट जून 2026 के आधार पर अभ्यर्थियों को चार अलग-अलग पात्रता श्रेणियों के ई-सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।

  • केवल जेआरएफ: इस श्रेणी में अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होता है।
  • जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर: इस श्रेणी में अभ्यर्थी जेआरएफ के साथ सहायक प्रोफेसर पद के लिए भी पात्र होता है।
  • सहायक प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश: इस श्रेणी में अभ्यर्थी सहायक प्रोफेसर बनने की पात्रता के साथ पीएचडी में प्रवेश के लिए भी पात्र होता है।
  • केवल पीएचडी प्रवेश: इस श्रेणी में अभ्यर्थी केवल पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होता है।
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यूजीसी नेट जून 2026 का परिणाम कब आया था?

  • एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 का परिणाम 28 अगस्त 2026 को 84 विषयों के लिए जारी किया था।
  • हालांकि, अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा बाद में 9 और 10 सितंबर 2026 को दोबारा आयोजित की गई थी।

परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और कितने सफल रहे?

  • यूजीसी नेट जून 2026 में कुल 7,73,806 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 6,07,151 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
  • कुल 1,47,579 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। दिए गए आंकड़ों के आधार पर सफलता दर करीब 24.31 फीसदी रही।


श्रेणी के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का आंकड़ा इस प्रकार रहा:

 
पात्रता श्रेणी सफल अभ्यर्थी
जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर 4,241
सहायक प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश 45,904
केवल पीएचडी प्रवेश 97,434

 

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